Coronavirus, 600 italiani ancora in Cina. Farnesina: “Massima assistenza” (Di sabato 8 febbraio 2020) Il ministero degli Esteri è al lavoro per aiutare i circa 600 cittadini italiani ancora in Cina. I connazionali non sono bloccati, specificano alla Farnesina, possono tornare con i voli che fanno scalo altrove, essendo i collegamenti aerei diretti tra Italia e Cina bloccati. Una decisione presa poco dopo lo scoppio dell’allarme globale dal Ministero della Salute, che precisa che questa misura rimarrà attiva finché necessario. Domani rientreranno alcuni connazionali con un volo che passerà per il Regno Unito. In Cina 600 italiani: al lavoro la Farnesina È un numero approssimativo ma più o meno sono 600 gli italiani ancora nel Paese devastato dal Coronavirus. “Alcuni rientreranno domani con un volo per l’Inghilterra“, assicurano alla Farnesina, dove tengono a precisare che gli italiani non sono “bloccati“. Possono infatti tornare con voli che fanno scalo a Parigi, Madrid, Dubai, ... thesocialpost

Daniele_Manca : #Coronavirus , stop ai voli, un caso nel governo: bloccati in Cina 600 italiani, #Sarzanini - @Corriere.it - Corriere : Virus, bloccati in Cina 600 italiani. Stop ai voli, un caso nel governo - Tonywest461 : RT @Daniele_Manca: #Coronavirus , stop ai voli, un caso nel governo: bloccati in Cina 600 italiani, #Sarzanini - @Corriere.it -