Convocati Sassuolo, chiamata per Haraslin nella trasferta contro la Spal (Di sabato 8 febbraio 2020) Derby emiliano dietro l'angolo fra Spal e Sassuolo: ecco l'elenco dei Convocati di Roberto De Zerbi per il match in programma allo Stadio Mazza Roberto De Zerbi ha stilato l'elenco dei Convocati in casa Sassuolo in occasione del derby contro la Spal. Da segnalare la prima chiamata per il nuovo acquisto, il giovane Haraslin. Portieri: Consigli, Pegolo, Turati. Difensori: Marlon, Rogerio, Peluso, Müldür, Romagna, Toljan, Ferrari, Magnani, Kyriakopoulos. Centrocampisti: Magnanelli, Djuricic, Obiang, Traoré, Bourabia, Locatelli. Attaccanti: Boga, Caputo, Defrel, Raspadori, Berardi, Haraslin.

