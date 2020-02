Conferenza stampa Nicola: «È il Genoa 2.0, niente alibi delle assenze» (Di sabato 8 febbraio 2020) Davide Nicola, tecnico del Genoa, ha parlato alla vigilia della gara contro il Cagliari: ecco le sue parole sulla gara Davide Nicola, tecnico del Genoa, è intervenuto in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari. Nicola – «È questo il Genoa 2.0. Non posso parlare di assenze. Noi dobbiamo sapere che esiste un’identità e nell’identità ognuno esprime le sue qualità al meglio. Dobbiamo avere tutti un’unica idea e questa idea passa attraverso le caratteristiche di ogni singolo giocatore. Ognuno di noi ha qualcosa di importante da fare, se noi capiamo questo abbiamo capito l’essenza del lavorare in gruppo». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

