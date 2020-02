Conferenza stampa Inzaghi: «Siamo in emergenza infortuni ma domani dovremo fare una grande gara» (Di sabato 8 febbraio 2020) Conferenza stampa Inzaghi, le parole del tecnico biancoceleste in vista del match di domani contro il Parma Quasi tutto pronto per il match di domani tra Parma e Lazio in programma al Tardini alle ore 18:00. Ecco le parole di mister Inzaghi nella consueta Conferenza stampa della vigilia. DELUSIONE – «I ragazzi erano molto delusi perché a parere mio abbiamo fatto una grande partita contro un avversario preparato. C’era amarezza di non aver portato a casa i tre punti ma la consapevolezza di aver fatto un’ottima gara. Abbiamo speso tanto sia fisicamente che mentalmente. La vittoria ci avrebbe creato meno scompensi». infortuni – «Il borsino poteva essere migliore, non ci saranno Radu. Milinkovic, Bastos e Lulic che oggi a malapena camminava. Si è trascinato da oltre un mese un problema importante e ora ha bisogno di fermarsi ma lo aspettiamo perché è troppo ... calcionews24

IlContiAndrea : Oggi pomeriggio in sala stampa alle 16 prevista conferenza #Morgan e #Bugo. Saranno insieme o ci sarà solo uno dei… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa pre #VeronaJuve di Mister #Sarri. ??Seguitela LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : Pochi minuti alla conferenza stampa di Mister #Sarri! ?? LIVE su @juventustv ?? -