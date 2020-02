Conferenza stampa Gattuso: «Lecce partita trappola. Koulibaly titolare» (Di sabato 8 febbraio 2020) Conferenza stampa Gattuso: le parole del tecnico del Napoli alla vigilia del match contro il Lecce in programma al San Paolo Rino Gattuso ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce in programma domani alle ore 15.00 al San Paolo. Queste le parole del tecnico azzurro. Lecce – «Domani c’è una grande trappola. Ci sono 40mila spettatori al San Paolo. Se non interpretiamo la gara col Lecce come con la Juve e la Lazio, sarà una partita molto difficle. Il Licec è una squadra che gioca e può far male. Non dobbiamo pensare a dove siamo a fine gara in classifica, ma dobbiamo preparare bene il match. Abbiamo tutto da perdere contro una squadra che ci può mettere in difficoltà. Voglio vedere la cattiveria giusta». Koulibaly – «Ogni partita i nostri quattro difensori centrali si giocano un posto. E se stanno bene Di Lorenzo può tornare al suo posto. ... calcionews24

