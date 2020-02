Colombia, donna tenta di rapire neonato (Di sabato 8 febbraio 2020) Un evento davvero terribile, è accaduto nei giorni scorsi, all’ospedale di Bogotà, la capitale della Colombia, dove l’incubo di ogni madre stava per trasformarsi in realtà. Una donna, si è travestita da infermiera ed ha provato a rapire un neonato, che era nella stanza con la mamma. Un evento incredibile, che per fortuna si è concluso nel migliore dei modi, grazie al tempestivo intervento dei vigilantes, che hanno subito notato qualcosa di strano in quella signora. Secondo le informazioni che sono state rese note, una donna è entrata nell’ospedale Méderi, a Bogotà, si è travestita da infermiera ed ha iniziato a girare nel reparto di maternità, per capire dove entrare. Ad un certo punto, è entrata nella stanza di una mamma e le ha detto che doveva portare il suo bambino a fare dei controlli ed infatti, è riuscita a portarlo via in tutta tranquillità. Mentre stava per ... bigodino

