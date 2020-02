Classifica Sei Nazioni rugby 2020: risultati, punti, bonus. L’Irlanda tenta la fuga, l’Inghilterra fatica in Scozia (Di sabato 8 febbraio 2020) Il Sei Nazioni 2020 di rugby scatterà sabato 1 febbraio 2020 e vedrà subito l’esordio dell’Italia, che alle ore 15.15 farà visita al Galles. Altra trasferta per gli azzurri alla seconda giornata, con il match in casa della Francia domenica 9 febbraio alle ore 16.00. Dopo una settimana di pausa, esordio casalingo per gli azzurri, che affronteranno la Scozia sabato 22 febbraio alle ore 15.15 all’Olimpico di Roma. Altra settimana di sosta e nuova trasferta per la Nazionale, questa volta in Irlanda, sabato 7 marzo alle ore 15.15, poi ultima recita del torneo sabato 14 marzo alle ore 17.45 a Roma con l’Inghilterra. risultati SEI Nazioni rugby 2020 I giornata Sabato 1 febbraio Galles v Italia 42-0 Irlanda v Scozia 19-12 Domenica 2 febbraio Francia v Inghilterra 24-17 II giornata Sabato 8 febbraio Irlanda v Galles 24-14 Scozia v Inghilterra 6-13 Domenica 9 ... oasport

