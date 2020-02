Cile, mille donne creano il partito femminista: “La nuova Costituzione ha bisogno della nostra etica” (Di sabato 8 febbraio 2020) Dopo la partecipazione al movimento #Niunamenos contro la violenza machista, il #MeToo e le proteste che hanno bloccato le università di tutto il paese nel 2018 per la parità di genere, le donne in Cile compiono un nuovo passo importante: la Costituzione del primo partito femminista del paese – il Paf o Partido Alternativa Feminista – l’unico attualmente nel panorama sudamericano e uno dei pochi che va ad unirsi alle 5-6 esperienze simili che si contano nel resto del mondo. Il suo obiettivo è portare la parità di genere e una prospettiva femminista nella redazione della nuova Costituzione del paese. La decisione di costituire una forza politica femminista è stata presa dal gruppo Lastesis Senior, collegato al collettivo femminista che ha ideato il ballo e canzone “El violador eres tu” (Lo stupratore sei tu), diventato virale in tutto il mondo. Dopo l’imponente ... ilfattoquotidiano

