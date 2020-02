Ciclismo, Matteo Moschetti si è fratturato l’acetabolo del femore destro: brutto infortunio per il giovane velocista (Di sabato 8 febbraio 2020) Matteo Moschetti si è infortunato durante la terza tappa dell’Etoile de Besseges: la caduta di ieri a circa 15 km dal traguardo ha avuto brutte conseguenze per il giovane ciclista lombardo che ha riportato la frattura dell’acetabolo del femore destro. Il 23enne è stato sottoposto a una proceduta in anestesia presso l’ospedale di Alés (Francia) per ridurre la lussazione, l’arto è stato messo in trazione ed è stata liberata l’articolazione come ha dichiarato il dottor Gaetano Daniele, medico della Trek Segafredo, a tuttobiciweb: “Matteo ora passerà la notte in ospedale, ad Alés. È stato sottoposto ad anestesia per la riduzione della lussazione del femore e la messa in trazione dell’arto inferiore destro. Ora stiamo organizzando il rientro in Italia, che dovrebbe avvenire tra oggi e domani. Poi sarà sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la ... oasport

