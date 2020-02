Chi vince Sanremo? L’oroscopo dei cantanti in gara al Festival (Di sabato 8 febbraio 2020) Al posto del tradizionale oroscopo del giorno, complice anche un'impavida Venere entrata nel segno dell'Ariete a portare passioni folli, facciamo l'oroscopo di Sanremo. Vediamo insieme quali transiti astrologici influiscono sul segno zodiacale dei 24 cantanti in gara, con le previsioni astrali e i consigli delle stelle. fanpage

LucaDondoni : #sanremo2020 finalissima giovani —> @TeclaOfficial vs. #LeoGassmann e chissà perché ma ho come un sentore, una pr… - RaiRadio2 : I 3 Tenores dell’Alba sbancano il Festival... all’Ariston è già pandemonio per @CaterpillarAM. Chi ritwitta vince l… - chetempochefa : - Fabio “Chi vince Sanremo?” - Fiorello: “Secondo me vince un cantante di sinistra!” - Fabio : “Questa battuta è ci… -