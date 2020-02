Chi sono i Gente de Zona, da ‘Bailando’ con Enrique Iglesias alla collaborazione con Laura Pausini (Di sabato 8 febbraio 2020) Ospiti della quinta e ultima puntata del Festival di Sanremo 2020, i Gente de Zona. I cubani Alexander Delgado e Randy Malcom eseguiranno un medley dei loro più grandi successi, tra cui "Bailando" e "La Gozadera". Raggiunta la fama internazionale collaborando con Enrique Iglesias nel brano 'Bailando', hanno lavorato anche con Laura Pausini e Il Volo. fanpage

