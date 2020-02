Chi è Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi (Di sabato 8 febbraio 2020) È stato il settimanale Chi a dare l’indiscrezione della nuova fiamma di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello. I due sono stati avvistati a scambiarsi tenere effusioni in una pizzeria di Pesaro. Il pilota era reduce dalla rottura, avvenuta nel 2016, con Linda Morselli, sua fidanzata per ben 4 anni. La ragazza oggi sta felicemente col pilota di F1 Fernando Alonso. Ma anche tra Rossi e la sua nuova fiamma, nonostante si frequentino solo da poco, sembra esserci una forte passione. È la prima volta infatti, dopo la rottura con la ex fidanzata, che Rossi esce di nuovo allo scoperto con una donna. Nel mezzo c’erano stati solo brevi flirt. Francesca Sofia Novello è stata dunque capace di stregare nuovamente il cuore del pilota. Nel 2020 è una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus. Chi è Francesca Sofia Novello Francesca Sofia Novello, ha 24 anni, 15 ... notizie

