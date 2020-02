Chi è Bugo, il cantante che ha abbandonato il palco di Sanremo 2020 (Di sabato 8 febbraio 2020) Crstiano Bugatti, in arte Bugo, è un cantautore popolare della scena indie tra i più apprezzati degli ultimi 20 anni. Dal 2000 è un grande amico di Morgan, con il quale ha deciso di partecipare al Festival di Sanremo 2020. La canzone che hanno portato in gara è Sincero. Durante la quarta serata del Festival, però, è accaduto un colpo di scena: Bugo ha abbandonato il palco umiliato da Morgan e la coppia è stata squalificata. Non era mai accaduto prima d’ora. Chi è Bugo Nato in una famiglia lontana dalla musica, Cristian Bugatti, in arte Bugo si è avvicinato al mondo musicale durante il servizio militare. Ha iniziato a suona la chitarra nel 1992, dopo che alcuni amici di Rho, nell’hinterland milanese, lo hanno spinto nel mondo della musica. È nato, infatti, a Milano il 2 agosto del 1973. Cresciuto tra Cerano e Trecate, in provincia di Novara, ha maturato una spiccata ... notizie

