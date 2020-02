Centrodestra: Musumeci, ‘Meloni e Salvini? Hanno entrambi i numeri per fare il leader’ (Di sabato 8 febbraio 2020) Palermo, 8 feb. (Adnkronos) – “Il candidato premier del Centrodestra deve appartenere a quella forza politica che si attesta al maggior numero di consensi. Giorgia Meloni ha tutti i numeri per fare la leader e anche Matteo Salvini, mentre Fi ha fatto sentire la propria presenza in Calabria. Bisogna lavorare, serve allargare il perimetro della coalizione e parlare al centro”. Così Nello Musumeci a L’Intervista su Sky.L'articolo Centrodestra: Musumeci, ‘Meloni e Salvini? Hanno entrambi i numeri per fare il leader’ CalcioWeb. calcioweb.eu

