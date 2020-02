Celta Vigo-Siviglia, Liga: news, pronostico e formazioni (Di sabato 8 febbraio 2020) Celta Vigo – Siviglia domenica ore 18:30 A causa di un andamento non del tutto lineare nel 2020 il Siviglia di Julen Lopetegui ha mantenuto sì la terza posizione in classifica in campionato ma è stato raggiunto dal Getafe. Una clamorosa sconfitta per 3-1 subita a fine gennaio in Castiglia contro una squadra di seconda divisione, il Mirandes, ha inoltre causato l’eliminazione dalla Coppa del Re già agli ottavi. Lopetegui ha cercato di minimizzare le perplessità sorte in seguito alle prestazioni recenti, non del tutto convincenti. La settimana scorsa il Siviglia è riuscito a pareggiare per 1-1 in casa contro l’Alaves soltanto grazie a un rigore trasformato da Ocampos a meno di un quarto d’ora dalla fine della partita. Le azioni della squadra di Lopetegui erano ben costruite e insistenti, ma dopo ventidue giornate di campionato persiste tra gli addetti ... ilveggente

