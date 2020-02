Caterina Balivo non va a Sanremo ma pubblica una foto che nessuno si aspettava (Foto) (Di sabato 8 febbraio 2020) E’ un momento d’oro per Caterina Balivo, tutto meritato e la sua settimana di Vieni da me collegata al festival di Sanremo 2020 è stata un vero successo. In più il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ieri in diretta durante il suo programma l’ha riempita di complimenti portandola a un passo dalle lacrime. Avrà voluto festeggiare tutto con la bellissima Foto appena pubblicata sul suo profilo social? “Ma sei nuda chery?” ha chiesto preoccupato Giovanni Ciacci. No, niente del genere ma la Balivo anche in baby doll vedo non vedo sul suo letto tra lenzuola e cuscini è molto sensuale. Sorriso da mamma e tazza della colazione tra le mani, i suoi fan però sono ugualmente preoccupati. Cosa sta accadendo alla conduttrice di Vieni da me? Il marito di Caterina Balivo sarà contento di questo scatto condiviso? Sono solo alcune delle domande dei follower che la seguono ogni giorno tra tv e social. Lei ... ultimenotizieflash

