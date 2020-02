Caserta, 12 anni per il prete molestatore: abusi durante l’esorcismo (Di sabato 8 febbraio 2020) Caserta, 12 anni di carcere per il prete molestatore: abusi durante l’esorcismo. Tra le vittime anche una minorenne Una storia veramente squallida è giunta a conclusione nelle ultime ore con una condanna a 12 anni di carcere. Stiamo parlando del prete molestatore, accusato di abusare di 3 donne durante pratiche di esorcismo non consentite. Michele … L'articolo Caserta, 12 anni per il prete molestatore: abusi durante l’esorcismo proviene da www.inews24.it. inews24

