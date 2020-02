Caos sul cachet di Georgina Rodriguez a Sanremo, ecco dove sono finiti i soldi e il motivo della fuga (Di sabato 8 febbraio 2020) Tra i volti più discussi della terza serata del Festival di Sanremo c’è stata, sicuramente, Georgina Rodriguez, la quale ha generato sgomento specie in riferimento al lauto cachet che avrebbe chiesto. In questi giorni, infatti, la ragazza è finita al centro delle polemiche per aver richiesto un compenso davvero stellare per garantire la sua presenza nel teatro Ariston. Ad ogni modo, quello che non tutti sanno è il retroscena in merito al suo guadagno. Stando a quanto emerso da L’Arena del Calcio e Mole 24, pare che la bella modella abbia devoluto l’intero compenso in beneficenza. Il retroscena sul cachet di Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez avrebbe ricevuto un cachet da 140 mila euro per svolgere il ruolo di co-conduttrice di Amadeus per una sera. La cifra destinatale è davvero elevata, se si pensa a quanto incassato da Diletta Leotta, Mara Venier, Antonella ... kontrokultura

