Cannabis terapeutica, Italia divisa tra regioni che non seguono la legge, rimborsi difficili e quantità insufficienti. Le storie degli esclusi (Di sabato 8 febbraio 2020) Gabriele ha 21 anni, ma da quando ne aveva appena uno soffre di gravissimi problemi cognitivi e crisi epilettiche. Ad Alessandro, invece, è stata diagnosticata la sclerosi multipla a 22 anni e da sette fa uso di Cannabis terapeutica. I costi eccessivi, tuttavia, lo hanno spinto all’autoproduzione. Sono le storie degli esclusi. Anche dal decreto firmato di recente dall’assessore alla Sanità della Regione Sicilia, Ruggero Razza, provvedimento che consente di fornire la Cannabis gratuitamente ai pazienti affetti da dolore cronico, dolore neuropatico e da spasticità da sclerosi multipla che si rivolgeranno alle strutture pubbliche. “La platea di pazienti che può ottenere il rimborso, in Sicilia, è estremamente limitata – hanno commentato Massimiliano Iervolino e Giulia Crivellini, segretario e tesoriera di Radicali Italiani – mentre resta esclusa la maggior parte di quelli che ... ilfattoquotidiano

