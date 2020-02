Calcio, Serie A 2020: clamoroso Verona! Rimonta alla Juventus, padroni di casa che si impongono 2-1 (Di sabato 8 febbraio 2020) Il Verona fa la storia: al Bentegodi una vittoria spettacolare sulla capolista della Serie A, la Juventus è battuta in Rimonta 2-1. Gli scaligeri, in svantaggio per la rete del solito Cristiano Ronaldo, nell’ultimo quarto d’ora riescono ad inserire il turbo e a trovare il successo nell’anticipo della ventitreesima giornata. Terza sconfitta esterna nelle ultime cinque partite per i bianconeri che domani potrebbero essere raggiunti dall’Inter in vetta. Un primo tempo spettacolare, ma senza reti. Il Verona pressa altissimo e i bianconeri vanno in difficoltà: alla prima opportunità però i bianconeri sfiorano il gol con una super azione di Douglas Costa che da fuori centra la traversa al 19′. Al 23′ rispondono i padroni di casa che vanno a segno con Kumbulla: il VAR va a rivedere la posizione di partenza ed annulla. Il finale è di marca bianconera con ... oasport

