Calcio femminile, goleada della Roma, la Fiorentina supera il Milan in trasferta nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia (Di sabato 8 febbraio 2020) Due gli incontri disputati quest’oggi nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia 2020 di Calcio femminile. Successo pesante della Fiorentina 2-1 sul campo del Milan in un match che ha visto confrontarsi due delle grandi del nostro campionato. Una vittoria in rimonta, visto che le rossonere avevano sbloccato il risultato con Deborah Salvatori Rinaldi al 64′. Le gigliate hanno reagito alla grande e Alia Guagni al 69′ e l’immancabile Tatiana Bonetti al 72′ sono andate a segno, garantendo il risultato pieno alle viola. Un gol, quest’ultimo, stupendo: una conclusione mancina che ha colto il sette. Match, invece, a senso unico sul campo sportivo “Acquaviva” tra il San Marino Academy di Alain Conte e la Roma di Betty Bavagnoli. Le giallorosse hanno fatto valere le loro qualità superiori e hanno rifilato un perentorio 6-1 alle ... oasport

