Bundesliga, Wolfsburg-Fortuna Düsseldorf: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 8 febbraio 2020) Bundesliga, Wolfsburg-Fortuna Düsseldorf: probabili formazioni, pronostico e quote Alla Volkswagen Arena di Wolfsburg, sabato 8 febbraio alle ore 15:30, va in scena Wolfsburg-Fortuna Düsseldorf. Lo scontro sarà valevole per la 21esima giornata di Bundesliga.Segui Termometro Politico su Google News Il Wolfsburg, che adesso si ritrova nono in classifica con 27 punti, nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro il Paderborn per 2-4. Questo è stato l’unico successo nelle ultime cinque, a fronte di un pareggio e tre sconfitte. Il Fortuna Düsseldorf adesso occupa la penultima posizione in graduatoria con 16 punti ed è reduce dal pareggio in casa contro il Francoforte per 1-1. Per loro una vittoria, un pari e tre ko negli ultimi cinque incontri disputati. La classifica aggiornata alla giornata 21 Le statistiche dell’incontro La storia ... termometropolitico

