Bundesliga, Werder Brema-Union Berlino: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 8 febbraio 2020) Bundesliga, Werder Brema-Union Berlino: probabili formazioni, pronostico e quote Alle ore 15:30 di sabato 8 febbraio al Weserstadion di Brema si sfideranno Werder Brema e Union Berlino. La partita sarà valida per la 21esima giornata di Bundesliga. Il Werder Brema adesso occupa la terzultima piazza in classifica con 17 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro l’Augusta per 2-1. Per loro nelle ultime cinque partite è arrivata una sola vittoria oltre a quattro sconfitte.Segui Termometro Politico su Google News L’Union Berlino si trova in dodicesima posizione a 23 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Borussia Dortmund per 5-0. I capitolini nelle ultime cinque hanno ottenuto anch’essi un successo e quattro ko. La classifica aggiornata alla giornata 21 Le statistiche del match Nei precedenti ... termometropolitico

