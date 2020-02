Bundesliga, Schalke 04-Paderborn: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 8 febbraio 2020) Bundesliga, Schalke 04-Paderborn: probabili formazioni, pronostico e quote Alle ore 15:30 di sabato 8 febbraio alla Veltins Arena di Gelsenkirchen si giocherà Schalke 04-Paderborn. Lo scontro sarà valevole per la 21esima giornata di Bundesliga. Lo Schalke 04, che adesso si ritrova sesto in classifica con 34 punti, è reduce dal pareggio in trasferta contro l’Hertha Berlino per 0-0. Per loro una vittoria, tre pari e un ko nelle ultime cinque sfide di Bundes.Segui Termometro Politico su Google News Il Paderborn è nuovamente ultimo in classifica con 15 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro il Wolfsburg per 2-4. Negli ultimi cinque incontri di campionato sono arrivate due vittorie e tre sconfitte. La classifica aggiornata alla giornata 21 Le statistiche dell’incontro La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella di casa: ... termometropolitico

