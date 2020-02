Bundesliga, Leverkusen-Borussia Dortmund: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 8 febbraio 2020) Bundesliga, Leverkusen-Borussia Dortmund: probabili formazioni, pronostico e quote Leverkusen-Borussia Dortmund è una delle partite della 21esima giornata di Bundesliga. Calcio d’inizio previsto sabato 8 febbraio alle ore 18:30 presso la BayArena di Leverkusen. Il Leverkusen al momento è in quinta posizione con 34 punti e proviene dalla sconfitta in trasferta contro l’Hoffenheim per 2-1. Le aspirine nelle ultime cinque uscite hanno collezionato tre successi e due ko.Segui Termometro Politico su Google News Il Borussia Dortmund,è terzo in classifica con 39 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro l’Union Berlino per 5-0. I gialloneri vengono da tre vittorie, un pari e una sconfitta totalizzati negli ultimi cinque match disputati. La classifica aggiornata alla giornata 21 Le statistiche della partita La storia recente fra le due ... termometropolitico

Deepnightpress : #BayerLeverkusen-#BorussiaDortmund #Bundesliga: pronostico e formazioni - sportli26181512 : Hoffenheim-Leverkusen 2-1: Nella partita valevole per la ventesima giornata della Bundesliga, l'Hoffenheim batte su… -