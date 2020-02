Bugo lascia il palco di Sanremo, il motivo? Gli attacchi di Morgan: il VIDEO (Di sabato 8 febbraio 2020) L’esibizione ha fatto ormai il giro del web dopo essere andata in diretta su Rai 1: Bugo ha lasciato il placo dell’Ariston e Morgan ha interrotto la versione improvvisata di ‘Sincero’. Sanremo continua a regalare sorprese, ma la domanda che ora sorge spontanea è: perché Bugo se ne è andato? Per capire la risposta basta ascoltare le strofe di Morgan, che per l’occasione ha completamente cambiato l’inizio del suo pezzo rendendolo un attacco diretto a Bugo: “Le brutte intenzioni la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo il disordine è una forma d’arte ma tu sai solo coltivare invidia, ringrazia al cielo sei su questo palco rispetto chi ti ci ha portato dentro”. Chiaro quindi l’attacco di Morgan a Bugo, che ha lasciato il palco senza più tornare. Inutile l’inseguimento di Fiorello e ... italiasera

