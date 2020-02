Bugo lascia il palco di Sanremo 2020, Morgan cambia il testo di Sincero: squalificati (video) (Di sabato 8 febbraio 2020) Bugo lascia il palco di Sanremo 2020 e l'esibizione con Morgan salta. I due dovevano esibirsi con il brano Sincero al Festival di Sanremo 2020 ma, al momento dell'esibizione nella quarta serata, Bugo ha lasciato il palco. Alle 2.10 Amadeus annuncia la squalifica di Bugo e Morgan. La serata di venerdì 7 febbraio prevedeva una nuova esibizione dei 24 Campioni in gara con il rispettivo nuovo singolo sanremese. Nel caso di Bugo e Morgan il brano è Sincero. L'attacco della canzone spettava a Morgan, che ha iniziato a cantare Sincero, come da programma. Nel momento dell'attacco di Bugo, però, l'artista ha lasciato il palco. L'AMICIZIA TRA Morgan E Bugo Il motivo dell'abbandono del palco è legato a delle parole cantante da Morgan e rivolte proprio a Bugo. Il testo della canzone, intonato da Morgan, era diverso da quello originale. Morgan stava improvvisando parole ... optimaitalia

