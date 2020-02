Bugo dopo l’eliminazione da Sanremo: “Morgan mi insultava, ha offeso mia moglie e i miei figli” (Di sabato 8 febbraio 2020) Conferenza stampa di Bugo dopo l'abbandono del palco di Sanremo 2020 e l'eliminazione dalla gara per defezione, in coppia con Morgan con il brano Sincero. Morgan ha letto un testo diverso del brano, pieno di attacchi e ingiurie nei suoi confronti, e Bugo ha abbandonato il palco, portandosi via i fogli dal leggio. fanpage

repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - SkyTG24 : #Sanremo2020 I meme sui social dopo l'eliminazione di #Bugo e #Morgan - Corriere : Sanremo, oggi la finale. Amadeus: «Stanotte fino alle 4,30 a cercare Bugo dopo la lite con Morgan» -