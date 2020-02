Brescia-Udinese, Serie A: probabili formazioni, pronostici (Di sabato 8 febbraio 2020) Brescia-Udinese è una partita della ventitreesima giornata di Serie A, si gioca domenica alle 15. Per la terza volta in stagione il Brescia ha cambiato allenatore, stavolta tocca a Diego Lopez che farà il suo esordio contro l’Udinese, ancora lontana dalla zona retrocessione ma reduce da tre sconfitte consecutive: statistiche, probabili formazioni e pronostici. Brescia – Udinese domenica ore 15:00 Il presidente Cellino non ce l’ha fatta a resistere. Dopo avere richiamato Corini al posto di Grosso, lo ha esonerato nuovamente. Troppo pochi i soli due punti fatti nelle ultime sette giornate. Stavolta tocca a Diego Lopez, che subito ha una partita molto delicata. Vincere contro l’Udinese sarebbe fondamentale per la classifica ma anche per risucchiare in zona retrocessione un’altra possibile diretta concorrente. L’Udinese infatti è ancora ... ilveggente

Orario Brescia -Udinese e su che canale vederla in tv : data - programma - probabili formazioni : Sarà una giornata di capitale importanza, la ventitreesima, per la lotta per non retrocedere per quanto riguarda la Serie A 2019-2020 di calcio. Domenica 9 febbraio alle ore 15.00, per esempio, andrà in scena un delicatissimo Brescia-Udinese allo stadio Rigamonti. I lombardi, che stanno vivendo turbolenze importanti a livello di panchina e di classifica, ospitano i bianconeri friulani con la chiara intenzione di tornare a mettere punti in ...

Brescia - Cellino riflette su Corini. Con l’Udinese diventa decisiva : Massimo Cellino ci pensa su, Corini rischia il secondo esonero. Ore decisive, ma il tecnico Brescia no avrà a disposizione ancora un’occasione (dall’inviato a Brescia ) – Non c’è pace per il Brescia . L’ennesima sconfitta rimediata sul campo del Bologna ha portato nuovi malumore in casa biancoblù, con il presidente Cellino che prima ha confermato la fiducia al tecnico con un comunicato ufficiale, poi nelle ultime ore ...

Udinese - De Paul : «Grande gara contro l’Inter - ora testa al Brescia » : L’intervento di Rodrigo de Paul dopo la sconfitta casalinga dell’ Udinese contro l’Inter di Conte: le parole dell’argentino Rodrigo de Paul , centrocampista dell’ Udinese , ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il KO contro l’Inter. Ecco le dichiarazioni del giocatore di Gotti. «Abbiamo fatto una grande gara , purtroppo quando affronti squadre come l’Inter non puoi sbagliare nulla perché altrimenti ...

Serie A calcio 2020 : la Sampdoria travolge il Brescia - tutto facile per l’Udinese con il Sassuolo : Quattro le partite che si sono tenute in questo pomeriggio di Serie A 2019- 2020 di calcio . Si parte, alle 12.30, con il match tra Udinese e Sassuolo con i friulani che vincono facilmente per 3-0. Apre le marcature Okaka con un goal di testa al 14esimo, raddoppia Sema con un mancino rasoterra diagonale al 68esimo e chiude definitivamente la partita De Paul in contropiede al 91esimo. Alle 15.30 vanno in scena tre match. Al Luigi Ferrari la ...

Pagelle e Highlights 17^ giornata : Atalanta-Milan 5-0 - sciagura rossonera. Parma-Brescia - 1-1 : Grassi riagguanta Balotelli. Inter-Genoa 4-0 - super Lukaku! Udinese-Cagliari 2-1 - decide Fofana : Pagelle 17 giornata- Un 17° turno spezzettato pronto ad aprire le danze con la sfida tra Sampdoria-Juventus in programma mercoledì alle 18:55. Doriani a caccia di conferme dopo la vittoria nel derby contro il Genoa, Juventus chiamata a confermare il primato in classifica prima di dedicarsi totalmente alla sfida di supercoppa contro la Lazio. Occhio […] L'articolo Pagelle e Highlights 17^ giornata: Atalanta-Milan 5-0, sciagura rossonera. ...

