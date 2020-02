Bomba carta alla stazione di Pedaso: Polizia fa brillare un ordigno abbandonato sui binari (Di sabato 8 febbraio 2020) Tragedia scampata alla stazione di Pedaso: ieri notte è stato rinvenuto casualmente un ordigno rudimentale, che era stato forse abbandonato sui binari. Gli artificieri della Polizia di Ancona sono giunti sul posto e, dopo aver delimitato la zona, sono riusciti a far brillare l'ordigno. Gli inquirenti ipotizzano che la Bomba carta sia stata realizzata per colpire un luogo diverso dalla stazione. fanpage

