Bologna, fa festino nel soggiorno di casa e rinchiude la madre in una stanza: arrestato 15enne (Di sabato 8 febbraio 2020) Lavinia Greci La donna è riuscita a liberarsi grazie all'intervento dell'altra figlia 17enne e una volta raggiunta la caserma ha denunciato i soprusi del ragazzo, che aveva radunato a casa sua altri quattro coetanei Aveva organizzato un festino con alcuni coetanei all'interno del salotto di casa sua e per farlo ha chiuso a chiave sua madre all'interno di una stanza. È accaduto ieri notte a Medicina, in provincia di Bologna, dove un quindicenne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver bloccato il genitore perché non vedesse che cosa stava accadendo nel suo soggiorno. In base alle prime informazioni, il giovane avrebbe organizzato di nascosto l'incontro con quattro amici minorenni, tra cui due adolescenti con situazioni complicate. L'arrivo dell'altra figlia Secondo quanto riportato dalle prime ricostruzioni, infatti, nell'abitazione sarebbero arrivate una 12enne con ...

