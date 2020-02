Biagio Antonacci a Sanremo 2020: il cantante superospite della serata finale (Di sabato 8 febbraio 2020) Biagio Antonacci a Sanremo 2020: il cantante superospite della serata finale La settantesima edizione del Festival di Sanremo volge ormai, anche quest’anno, al termine: questa sera, 8 febbraio, va in onda su Rai 1 la finalissima in diretta dal palco dell’Ariston che, come e di più delle altre sere, accoglierà tanti ospiti e artisti. Tra loro anche Biagio Antonacci, uno dei superospiti “nostrani” di questa edizione della kermesse musicale insieme ad Emma, Zucchero, Ghali e Gianna Nannini. Biagio Antonacci, il superospite alla finale di Sanremo Biagio Antonacci, oggi 56enne, fa il suo ritorno da superospite a Sanremo dopo esserlo già stato nel 2015, quando a condurre il festival era Carlo Conti e il cantante si era esibito con un medley di Se io, se lei, Pazzo di lei e Sognami. Antonacci è salito per la prima volta sul palco dell’Ariston agli inizi della sua ... tpi

__MadameBovary : Questo sono io Tutta una vita per cercare di capire Il finto inverno misto al quasi eterno sole Cercare di capire s… - insuavis : biagio antonacci uomo più noioso del globo - ILSOTRANTO : #Sanremo2020 Sanremo 2020, stasera la finale, Amadeus: «Bugo e Morgan ... Conferenza stampa sulla quarta serata di… -