Betis-Barcellona, Liga: news, pronostico, formazioni (Di sabato 8 febbraio 2020) Betis – Barcellona domenica ore 21:00 La partita in programma domenica sera al Benito Villamarin, l’ultima della ventitreesima giornata del campionato spagnolo, offre validi spunti di riflessione ed è un passaggio stagionale importante, per il Barcellona. Sarà la prima partita di Quique Setien da allenatore del Barcellona contro la sua ex squadra, da lui allenata per due stagioni dal 2017 al 2019. Il Barcellona ci arriva in un momento non proprio ideale, dopo aver perso due delle ultime quattro partite disputate. La più recente, giovedì scorso, ha determinato l’eliminazione dalla Coppa del Re. Al San Mamés contro l’Athletic Bilbao la squadra di Setien ha prodotto numerose azioni d’attacco ma senza riuscire a concretizzarne neppure una. È finita 1-0 per l’Athletic, per un autogol di Busquets al terzo minuto di recupero della partita. ... ilveggente

