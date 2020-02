Benevento, tante assenze per Cosenza: ecco i venti convocati da Inzaghi (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Ultimo allenamento per il Benevento prima della partenza per Cosenza, dove domani sera (ore 21) i giallorossi affronteranno la formazione di Braglia. Al termine della seduta di rifinitura, Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei convocati per il match contro i silani. Diverse assenze nell’organico della prima della classe, costretta a fare a meno, oltre del lungodegente Antei, anche degli infortunati Tuia, Kragl, Tello e Vokic e degli squalificati Maggio e Improta. Sono venti, per tanto, i calciatori scelti per il confronto in programma allo stadio “San Vito-Gigi Marulla” di Cosenza: PORTIERI: Montipò, Manfredini, Gori; DIFENSORI: Letizia, Gyamfi, Rillo, Caldirola, Barba, Volta, Pastina; CENTROCAMPISTI: Del Pinto, Hetemaj, Viola, Schiattarella, Basit, R. Insigne; ATTACCANTI: Coda, Sau, Moncini, Di ... anteprima24

