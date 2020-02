Beautiful, Una Vita, Il Segreto: cosa succede sabato 8 e domenica 9 febbraio 2020, anticipazioni (Di sabato 8 febbraio 2020) È in arrivo un nuovo weekend in compagnia di Beautiful, Una Vita e Il Segreto; scopriamo dunque che cosa succederà nelle tre soap di Canale 5 sabato 8 e domenica 9 febbraio 2020 col nostro post che ricapitola tutte le anticipazioni. Beautiful, news: crisi in arrivo per Thorne e Katie? Dopo un lungo “interrogatorio”, Zoe (Kiara Barnes) ha deciso di lasciare la casa di Flo (Katrina Bowden) anche se, in un dialogo con Xander (Adain Bradley), ha ammesso di avere ancora numerosi sospetti sul conto della sconosciuta dovuti al suo misterioso legame con Reese (Wayne Brady). Mentre Brooke (Katherine Kelly Lang) si è confidata con Ridge (Thorsten Kaye) sulla difficile situazione che sta attraversando Hope (Annika Noelle), quest’ultima ha ribadito a Liam (Scott Clifton) di non volere più restare incinta per paura di perdere ancora un figlio… Negli episodi di sabato e ... tvsoap

