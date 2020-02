Beautiful, anticipazioni settimana prossima: puntate 10-16 febbraio (Di sabato 8 febbraio 2020) anticipazioni Beautiful, puntate settimana prossima: la decisione di Thorne Intrighi, inganni, vendette, passioni: tutto questo è Beautiful! Cosa succederà nelle puntate di Beautiful della settimana prossima? Liam rivela a Steffy i suoi timori: ha paura che vedere tutti i giorni Kelly e Phoebe non aiuti affatto Hope perché non ha ancora elaborato il lutto. Hope chiede a Steffy di poter tornare anche l’indomani dalle bambine. Le anticipazioni di Beautiful svelano che Zoe chiederà spiegazioni a Flo che le ribadirà quanto le ha già detto: ha dato sua figlia in adozione a Steffy per garantirle un futuro più roseo. Zoe non le crede. Stando alle anticipazioni delle nuove puntate di Beautiful Flo, in preda al panico, telefonerà a Reese. Intanto Zoe si confida con Xander: Flo e suo padre nascondono qualcosa. Hope confida a Steffy di sentirsi più serena da quando sta trascorrendo del ... lanostratv

infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Il Segreto: cosa succede venerdì 7 febbraio, anticipazioni - zazoomblog : BEAUTIFUL anticipazioni puntata di sabato 8 febbraio 2020 - #BEAUTIFUL #anticipazioni #puntata - IlSegretoTvSoap : Beautiful, anticipazioni americane: Thomas sa che Beth è viva ma tace -