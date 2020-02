Beautiful anticipazioni: San Valentino si avvicina, le verità si allontanano (Di sabato 8 febbraio 2020) Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 9 febbraio 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles e con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domenica della soap americana. Facciamo però il punto della situazione. A differenza di quanto pensava, Steffy si rende conto che l’arrivo di Phoebe nella vita di tutta la famiglia, ha portato solo armonia. Dopo le parole di Brooke infatti era molto preoccupata perchè pensava che Hope avrebbe sofferto. E invece la ragazza sembra essere molto serena, e anche felice di poter stare vicino sia a Kelly che alla piccola Phoebe. Liam e Hope ovviamente mai potrebbero immaginare che la bambina adottata da Steffy è la loro adorata Beth…Credono che sia morta, del resto il piano di Reese sta funzionando davvero alla grande…Al momento infatti nessuno sospetta che la bambina non ... ultimenotizieflash

