Bayern Monaco RB Lipsia: le chiavi tattiche del match (Di sabato 8 febbraio 2020) Il Lipsia di Nagelsmann gioca forse la partita più interessante della stagione. Il match contro il Bayern vale buona parte di stagione Il match tra Bayern e il Lipsia di Nagelsmann è già decisivo per le sorti della Bundesliga. La squadra del marchio Red Bull, si distingue per una pazzesca flessibilità tattica. A seconda del contesto, sa mutare la propria disposizione. Nagelsmann svetta proprio in questo, ossia per la capacità – anche a gara in corso – di cambiare moduli e disposizioni tattiche. Il tentativo è comunque quello di applicare un’intensa pressione offensiva. Proprio per questo, sarà interessante vedere come sceglierà di affrontare il Bayern Monaco. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

