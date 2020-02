Bayern Monaco-Lipsia e Borussia-Colonia, Bundesliga (Di sabato 8 febbraio 2020) Bayern Monaco-Lipsia e Borussia Moenchengladbach-Colonia sono due partite della ventunesima giornata di Bundesliga e si giocano domenica: analisi. Borussia MOENCHENGLADBACH – Colonia domenica ore 15:30 Il Borussia Moenchengladbach è in piena corsa per la conquista del titolo nazionale e ha il miglior rendimento casalingo di questa edizione del massimo campionato tedesco, con venticinque punti. In particolare, la formazione allenata da Marco Rose ha vinto gli ultimi otto incontri interni disputati in Bundesliga: Fortuna Dusseldorf, Augsburg, Eintracht Francoforte, Werder Brema, Friburgo, Bayern Monaco, Paderborn e Mainz sono usciti sconfitti in rapida successione dal Borussia Park. Il Colonia è atteso da una trasferta durissima, insomma, ma sta attraversando un periodo positivo e potrebbe creare qualche problema ai propri avversari. ... ilveggente

DiMarzio : #Rummenigge svela: '#Guardiola voleva mettere #Neuer a centrocampo'?? - cesaremilanti : @turista_percaso @AlessandroMagg4 Sulla tua domanda, me lo auguro ?? Per quanto riguarda i leader, mi riferivo più a… - zazoomblog : Bayern Monaco RB Lipsia: le chiavi tattiche del match - #Bayern #Monaco #Lipsia: #chiavi -