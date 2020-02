Bambini maltrattati in asilo, lo sconcerto della De Girolamo: “La politica si dia una mossa” (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“E’ sconcertante, ogni volta, leggere delle notizie così. È una atroce sofferenza, da donna ma sopratutto da mamma. Ogni volta il pensiero va a quei Bambini indifesi, a chi non può proteggersi e deve subire la follia umana. Qualcosa di moralmente atroce“. La ricostruzione dei fatti accaduti nella scuola materna di Airola (leggi qui) ha scioccato il Sannio. Bambini maltrattati, schiaffeggiati, puniti, costretti in stanze buie da quattro maestre. La storia orribile che mette i brividi quando la ascolti dal telegiornale ma che non pensi possa accadere proprio nella tua comunità, ai tuoi piccoli, ai figli dei tuoi amici. Il racconto fornito dagli organi inquirenti, messi in allarme dalla denuncia della madre di una bambina di tre anni, lascia molti interrogativi. Su alcuni ci siamo confrontati con Nunzia De Girolamo. Solo lo scorso ... anteprima24

