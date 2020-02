Bambina di 5 anni morta per avvelenamento, dopo aver bevuto alla bottiglietta che sua mamma usava per fumare (Di sabato 8 febbraio 2020) Il caso di Sophia Larkson del Colorado sta facendo discutere molto. La sua storia si è diffusa in ogni parte del mondo ed è stata riportata dalle più importanti testate giornalistiche. La Bambina aveva solamente 5 anni e viveva con sua madre, una tossicodipendente. Era una notte come le altre, quando Sophia si è svegliata e si è alzata per bere. dopo aver trovato una bottiglietta d’acqua, l’ha bevuta e poi ha iniziato a sentirsi male. Sophia è morta per avvelenamento da metano. Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica Daily Mail, è accaduto perché quella bottiglietta d’acqua, era utilizzata da sua madre per la droga, una pipa per metacrilato. Quella sera, la donna si trovava in casa con due suoi cugini e insieme stavano fumando della metanfetamina. Era disoccupata, poiché aveva perso il lavoro allo studio dentistico, proprio a causa del suo vizio. Quando ... bigodino

Agenzia_Ansa : #India, bambina di 5 anni stuprata in un'ambasciata Arrestato un uomo di 25 anni, rischia la pena di morte #ANSA… - tequilapluslime : Quando a 10 anni decisi di andarmene via di casa perché stufa di essere trattata come una bambina - Manila44259654 : RT @RosyF11: perché hanno detto, ‘bisogna essere in due in uno stupro’: come dire che, in fondo, la colpa è della bambina che li ha “provoc… -