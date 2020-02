Avete mai visto la sorella di Letizia di Spagna? Due gocce d’acqua [FOTO] (Di sabato 8 febbraio 2020) Un passato da giornalista, poi le nozze da favola con il re Filippo VI di Spagna, Letizia Ortiz è la figlia maggiore di un giornalista, Jesús José Ortiz Álvarez, e di un’infermiera, María Paloma Rocasolano Rodríguez. Letizia ha una sorella Telma. Chi è Telma, la sorella di Letizia di Spagna FOTO Classe 1973, la sorella della Regina Consorte, Telma è laureata in Economia, ha una grande passione per la musica e per la danza ed è una grande lettrice. Nata ad Oviedo, Spagna, nel 1973 è balzata agli onori della cronaca rosa per la sua relazione con Robert Gavin Bonnar, che l’aveva portata a volare via dalla Spagna, allontanandosi da Letizia. Proprio per questo motivo, sono state tante le indiscrezioni sul loro rapporto: si era vociferato, infatti, che tra le due l’aria fosse tesa perché Telma non avrebbe digerito i cambiamenti di Letizia, dovuti alle rigide regole di ... velvetgossip

