Avete mai visto la fidanzata di Ghali? Bellissima top model più grande di 13 anni [FOTO] (Di sabato 8 febbraio 2020) Ospite alla penultima serata del Festival di Sanremo 2020, il cantante Ghali ha sorpreso tutti con il suo ingresso singolare. Il rapper ha infatti finto di cadere rovinosamente dalle scale dell’Ariston per poi rivelare di essere stato sostituito da una controfigura ed iniziare così il suo show. Ma se della carriera del cantate italo-tunisino si sa abbastanza, poco notizie si hanno invece sulla sua vita privata. Sapete per esempio chi è la sua fidanzata? Si tratta di una supermodella Bellissima, scelta dai più grandi stilisti. Il cantante di Cara Italia, ha tenuta nascosta per diverso tempo la sua relazione, ma ora è uscito allo scoperto. Ghali è fidanzato con Mariacarla Boscono, top modella richiesta in tutto il mondo, con la quale il rapper si è mostrato anche durante diversi eventi pubblici. (Continua dopo la FOTO). Chi è la fidanzata di Ghali? Mariacarla Boscono non è ... velvetgossip

