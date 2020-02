Attivista arrestato in Egitto: è studente dell’Università di Bologna (Di sabato 8 febbraio 2020) Si teme per la vita Patrick George Zaky, Attivista egiziano e studente dell’Università di Bologna arrestato nella serata di giovedì 6 febbraio all’aeroporto de Il Cairo, in Egitto. Stando a quanto riportato dalle agenzie di stampa, sul giovane pendeva un mandato di arresto datato 2019 con l’accusa di incitazione alla protesta, di cui però lui ha affermato di non esserne minimamente a conoscenza. La vicenda è al momento seguita in Italia dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Attivista arrestato in Egitto: studiava a Bologna A confermare la notizia del fermo è stata l’associazione Amnesty International con cui Patrick, Attivista e ricercatore, collaborava assiduamente nel campo dei diritti Lgbt e degli studi di genere. Ignoti per il momento con certezza i reali motivi dell’arresto e lo stato in cui si trova, tanto che si teme possa essere stato sottoposto ... notizie

