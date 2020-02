Atletica, World Indoor Tour 2020: non solo il record del mondo di Duplantis a Torun. Tutti i risultati, bene Bekh e Tsegay (Di sabato 8 febbraio 2020) A Torun (Polonia) è andata in scena la quarta tappa del World Indoor Tour 2020 di Atletica leggera, il circuito di meeting al coperto organizzato dalla Federazione Internazionale. Lo svedese Armand Duplantis ha illuminato la giornata col nuovo record del mondo di salto con l’asta ma non sono mancate altre prestazioni degne di nota. Di seguito tutti i risultati. 60 METRI (FEMMINILE) – Affermazione della statunitense Shania Collins (7.24) che ha la meglio sulla slovena Maja Mihalinec (7.26) e sulla svizzera Ajla Del Ponte (7.26). 60 METRI (MASCHILE) – Finale tutt’altro che esaltante, si impone lo slovacco Jan Volko (6.58) nei confronti dell’olandese Joris Van Gool (6.59) e del britannico Richard Kilty (6.60). 60 METRI OSTACOLI (MASCHILE) – Il britannico Andrew Pozzi era l’uomo più atteso e ha vinto col tempo di 7.53 battendo di un centesimo lo ... oasport

DiegoFaive : RT @AtletiDisagiati: Ragazzi, è successo. Armand Duplantis, 6.17m a Torun poco fa. Record del Mondo indoor assoluto. A 20 anni d'età. Un fe… - francescoburani : RT @AtletiDisagiati: Ragazzi, è successo. Armand Duplantis, 6.17m a Torun poco fa. Record del Mondo indoor assoluto. A 20 anni d'età. Un fe… - barans : RT @AtletiDisagiati: Ragazzi, è successo. Armand Duplantis, 6.17m a Torun poco fa. Record del Mondo indoor assoluto. A 20 anni d'età. Un fe… -