Atletica, Larissa Iapichino firma il record italiano under 20: la figlia di Fiona May salta 6.40 indoor (Di sabato 8 febbraio 2020) Larissa Iapichino ha firmato il nuovo record italiano under 20, l’azzurra ha saltato 6.40 metri in occasione dei Campionati Italiani Juniores che si stanno disputando ad Ancona. La figlia di Fiona May ha così aggiunto quattro centimetri alla propria prestazione siglata due anni fa a Padova (6.36 il 28 gennaio 2018), al sesto e ultimo tentativo ha piazzato la zampata che vale anche la miglior prestazione mondiale stagionale di categoria. La 17enne è cresciuta notevolmente rispetto al 6.22 realizzato settimana scorsa a Karlsruhe anche se è ancora lontana dal primato personale all’aperto (6.64). La Campionessa d’Europa di categoria è riuscita a battere agevolmente Arianna Battistella (6.11) e Chiara Smeraldo (6.07). Larissa Iapichino ha commentato così la sua gara ai microfoni della Fidal: “È stata una gara complicata, soprattutto all’inizio, perché stiamo lavorando molto ... oasport

