Atletica, Armand Duplantis vede le stelle: RECORD DEL MONDO, strepitoso 6.17 nel salto con l’asta (Di sabato 8 febbraio 2020) Armand Duplantis ha realizzato il nuovo RECORD DEL MONDO di salto con l’asta! Lo svedese è volato fino a 6.17 metri in quel di Torun (Polonia) dove è andata in scena la quarta tappa del World Indoor Tour 2020 di Atletica leggera, il circuito mondiale di gare al coperto organizzato dalla Federazione Internazionale. Il 20enne era andato vicinissimo al primato pochi giorni fa a Karlsruhe (Germania) dove soltanto un veniale tocco di mano in fase discente dell’asticella gli aveva impedito di gioire. Oggi il vice campione mondiale è stato davvero perfetto e ha superato la quota al secondo tentativo, scrivendo così una vera e propria pagina di storia di questo sport: lo scandinavo ha migliorato di un centimetro il vecchio RECORD siglato dal francese Renaud Lavillenie a Donetsk (Ucraina) il 15 febbraio 2014, si tratta del primato assoluto perché anche all’aperto nessun uomo è ... oasport

