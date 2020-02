Ascolti Sanremo, la quarta puntata: ecco com’è andata la serata del 7 febbraio (Di sabato 8 febbraio 2020) Ascolti Sanremo, la quarta puntata: ecco com’è andata la serata del 7 febbraio Ieri sera, venerdì 7 febbraio 2020, è andata in onda la quarta serata del Festival di Sanremo 2020. Amadeus, affiancato dalle co-conduttrici Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello, ha chiamato sul palco tutti e 24 i cantanti in gara che si sono nuovamente esibiti con i loro brani. Ma come saranno andati gli Ascolti di questo venerdì 7 febbraio? Quali sono stati gli Ascolti della quarta serata di Sanremo dopo lo share da record degli scorsi giorni? Ascolti tv Sanremo 2020: i dati della quarta serata del Festival Dati disponibili dalle ore 10 Leggi anche: Fiorello a TPI: “Sono stato male per gli insulti, Tiziano Ferro mi ha scatenato contro l’odio” (di Selvaggia Lucarelli) Il monologo di Rula Jebreal è una lezione ai sovranisti che l’hanno insultata per mesi Sanremo 2020, il video integrale del ... tpi

tvsorrisi : Gli ascolti della terza serata di #Sanremo2020: - 11.591.000 spettatori (share 41,37%) nella parte “Sanremo Start”… - trash_italiano : #Sanremo2020 prima serata: 10.058.000 di spettatori con il 52,2% di share! - rtl1025 : ?? “Picco di ascolti della prima serata di #Sanremo2020 alle 21.45 quando #Amadeus dà inizio alla gara. Picco di sha… -