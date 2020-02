Arrestato in Egitto studente e attivista dell'Università di Bologna (Di sabato 8 febbraio 2020) Rosa Scognamiglio Uno studente dell'Università di Bologna, Patric George Zaky, è stato Arrestato in Egitto. Il ragazzo è un attivista per la difesa dei diritti umani. "Rischia torture", riferisce il portavoce di Amnesty Uno studente dell'Università di Bologna è stato Arrestato lo scorso giovedì 6 febbraio all'aeroporto de Il Cairo, in Egitto. Si tratta di Patric George Zaky, 27 anni di origini egiziane, attivista e ricercatore egiziano iscritto da alcuni mesi ad un master presso l'ateneo del capoluogo emiliano. Di lui non si hanno avuto più notizie per circa quattro giorni. A riferirlo è stata l'Organizzazione non governativa a difesa dei diritti umani Amnesty International all'agenzia Dire, con una nota stampa diramata nella mattinata di sabato 8 febbraio. Stando a quanto si apprende, il 27enne avrebbe preso una pausa dagli studi per trascorrere qualche settimana a ... ilgiornale

