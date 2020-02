Arrestato al Cairo studente dell’Università di Bologna (Di sabato 8 febbraio 2020) Arrestato lo studente Patrick George Zaky, attivista e ricercatore egiziano. In carcere non gli è stato permesso di comunicare con la famiglia e l’avvocato. L’ordine di cattura risale al 2019 ma il giovane non ne sapeva nulla. Non si conoscono al momento i capi di accusa E’ stato Arrestato all’aeroporto del Cairo Patrick George Zaky, … L'articolo Arrestato al Cairo studente dell’Università di Bologna proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

